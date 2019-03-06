Президент Ильхам Алиев предпринял важные шаги в сфере усиления социальной защиты граждан Азербайджана, устранил существующие проблемы в этом направлении.

Об этом во время обсуждения годового доклада омбудсмена на заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат парламента Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Ни на постсоветском пространстве, ни в европейских странах не уделяется такого внимания проблемам людей, как в Азербайджане. Работа, осуществляемая главой государства, также облегчает деятельность омбудсмена", - отметил Новрузов.

Депутат сказал, что в Азербайджане проделана большая работа в связи с защитой прав человека, и добавил, что права Президента Азербайджана также защищаются законом.

"Однако сегодня есть группа людей, действующая за пределами страны и не соблюдающая закон, люди, которые игнорируют как общественное мнение, так и законы", - сказал Новрузов.

Депутат отметил, что омбудсмен Азербайджана должен обратиться к омбудсменам тех стран, где эти лица осуществляют свою деятельность.