Политизировать арест таких предателей Родины, как Фахреддин Аббасов, - бессмысленно, сказал в среду Trend член Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, передает Day.Az.

Главный редактор считает, что люди могут придерживаться различных политических взглядов, иметь другие убеждения, но если речь идет об интересах народа и государства, то все позиции должны быть едины, потому что эти интересы превыше всего: "Если кто-то лишен этих высоких качеств и встал на путь предательства своей страны, то он должен быть приговорен к самому суровому наказанию. К таким людям относится и Фахреддин Аббасов, задержанный недавно в качестве подозреваемого в совершении преступных деяний, предусматриваемых ст. 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой принадлежности, отношения к религии, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации) УК Азербайджана. Считаю, что общество необходимо очистить от таких гнилых элементов, и вставшие на путь предательства государства и народа должны быть сурово наказаны в соответствии с законом".

Эксперт подчеркнул, что таким, как Фахреддин Аббасов, больше знакомо такое понятие как "материальный интерес", а не "любовь к Родине".

Рагимзаде подчеркнул, что политизировать арест таких, как Фахреддин Аббасов, бессмысленно: "Некоторые западные НПО, армянские и проармянские силы, различные предвзято настроенные круги под прикрытием прав и свобод человека пытаются оказывать давление на другие страны, продолжая эту грязную политику на протяжении долгих лет. На самом деле эта политика не связана с демократическими ценностями, правами и свободами человека. Здесь превалируют чьи-то "интересы". Перед законом одинаково равны все граждане Азербайджана".

Напомним, что Фахреддин Фарман оглу Аббасов был задержан 28 февраля 2019 года правоохранительными органами Азербайджана в Международном аэропорту города Баку, и привлечен к следствию.

В настоящее время ведется расследование касательно визитов гражданина Азербайджана Фахреддина Аббасова в Армению, сущности его встречи и связей с сотрудником спецслужб Армении, его призывов против Азербайджана и его территориальной целостности через прямое включение к проводимым в Армении мероприятиям, которые распространялись в СМИ и соцсетях, а также по другим вопросам.