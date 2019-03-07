Премьер-министру Армении Николу Пашиняну захотелось больше "крови".

Как пишут армянские СМИ, накануне с трибуны Национального Собрания он выразил неудовлетворение темпами привлечения к ответственности виновных за разграбление Армении.

"Я сказал правоохранительным органам, работа с которыми находится в моей компетенции, что существующие объемы и темпы меня не удовлетворяют. Может создаться впечатление, что после революции было воодушевление, а сейчас все уже занялись своими делами", - сказал Пашинян.

Между тем, Генпрокуратура сообщает, что число уголовных дел по коррупции выросло в 2018 году в 3,6 раз.

Но премьеру этого кажется недостаточны и он ежедневно увеличивает требования к правоохранителям, при этом, правда, понимая, что он "не прокурор, не следователь, не оперативный сотрудник".

А тем временем брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саргсян получил разрешение покинуть Армению на некоторое время. Об этом "Арменпресс" сообщил начальник пресс-центра Службы национальной безопасности Армении Самсон Галстян.

"Орган предварительного следствия разрешил Александру Саргсяну выехать из Армении на определенное время", - сказал он.

Александр Саргсян обвиняется в хищении суммы в особо крупных размерах. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако недавно он "поделился" с государством огромной суммой и, как утверждают наблюдатели, купил себе свободу, а профинансировав оккупационные ВС Армении в Карабахе, получил еще и разрешение покинуть Армению.

Если кто-то ожидает, что Сашик вернется, чтобы присоединиться к Робику Кочаряну за решеткой, тот наивен. А Пашинян не наивен. Продажа свободы одному из крупнейших воров и мошенников Армении является сигналом для других коррупционеров о том, что от ответственности за воровство можно откупиться, если заплатить побольше. А вчерашнее заявление в парламенте призвано подстегнуть тех, кто медлит, если не хотят быть уложенными на асфальт и размазанными по стенке.

Зульфугар Ибрагимов