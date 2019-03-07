Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в своем микроблоге в Twitter оставил запись касательно визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на panorama.am.

"С удовольствием приветствую премьер-министра Армении Никола Пашиняна вновь в Брюсселе! Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС выгодно для нас обоих! Работаем совместно над имплементацией", - написал Хан, сопроводив запись фото.

Однако есть нюанс: Хан перепутал фото армянского премьера Никола Пашиняна с его грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе, который также в эти дни находился в Брюсселе.

Пост был позднее удален, но пользователи Сети успели сделать скриншоты. В частности скриншот на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал грузинский политолог Гия Абашидзе.