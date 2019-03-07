Новоназначенный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер принес присягу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, церемония состоялась в Госдепартаменте США.

Напомним, Сенат США утвердил кандидатуру Э.Литценбергер на посту посла США в Азербайджане.

Его предшественник Роберт Секута завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане в марте прошлого года.