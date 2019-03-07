Новый посол США в Азербайджане принес присягу - ФОТО
7 марта 2019 11:17 388
Новоназначенный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер принес присягу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, церемония состоялась в Госдепартаменте США.
Напомним, Сенат США утвердил кандидатуру Э.Литценбергер на посту посла США в Азербайджане.
Его предшественник Роберт Секута завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане в марте прошлого года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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