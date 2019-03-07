12:27

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 7 марта приняли участие в Шамахинском районе в церемонии закладки фундамента нового жилого здания для семей, пострадавших от землетрясения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент нового здания.

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12:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 7 марта ознакомились с новыми домами, строящимися для семей, пострадавших от землетрясения.



Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.



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11:38

7 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шамахинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник великому лидеру в парке культуры и отдыха Гейдара Алиева в центре города Шамаха, возложили к нему цветы.

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