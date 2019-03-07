Поездка Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Шамахинский район - ОБНОВЛЕНО
12:27
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 7 марта приняли участие в Шамахинском районе в церемонии закладки фундамента нового жилого здания для семей, пострадавших от землетрясения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент нового здания.
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12:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 7 марта ознакомились с новыми домами, строящимися для семей, пострадавших от землетрясения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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11:38
7 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шамахинский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник великому лидеру в парке культуры и отдыха Гейдара Алиева в центре города Шамаха, возложили к нему цветы.
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