В среду, 6 марта, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

На встрече глава государства отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, и формат переговоров не может быть изменен.

Сегодня эти слова Президента Азербайджана цитируются всеми армянскими СМИ. Параллельно армянские аналитики пытаются искать объявления заявлению еврокомиссара Йоханнеса Хана, сделанному в ходе визита Никола Пашиняна в Брюссель.

Напомним, что в ответ на озвучивание Пашиняном идеи подключения к переговорам сепаратистов Карабаха, господин Хан сказал, что в переговорах по Карабаху не следует стремиться к изобретению какого-то нового механизма "только ради новизны", лучше придерживаться нынешнего формата.

"Когда речь идет о нашей поддержке, я думаю, что лучше сохранить нынешний формат. Не нужно стремиться создать что-либо новое только ради новизны. И в более общем плане, речь идет о мерах доверия", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства.

В Армении не могут поверить, что Йоханнес Хан произнес эти слова.

В армянских СМИ просматриваются две версии "катастрофы".

Первая - Хан просто не понял английского языка Пашиняна и думал, что тот говорит о сопредседателях, а не сторонах конфликта.

Вторая - Йоханнес Хан вообще не узнал Пашиняна и думал, что речь идет о премьере Грузии. Поэтому, дескать, и заявление адресовано не Еревану, а Тбилиси...

Второй вариант всплыл после опубликования курьезного момента, когда еврокомиссар, приветствуя Пашиняна в своем микроблоге в Twitter, сопроводил запись фото премьер-министра Грузии. Однако думать, что господин Хан не знал, о ком идет речь, глупо.

"С удовольствием приветствую премьер-министра Армении Никола Пашиняна вновь в Брюсселе! Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС выгодно для нас обоих! Работаем совместно над имплементацией", - вполне конкретно и адресно написал Йоханнес Хан.

Первая версия тоже не выдерживает никакой критики. Каким бы ни был английский язык Никола Пашиняна (а он ужасен), в евроструктурах прекрасно осведомлены о карабахском вопросе, в курсе института сопредседателей и деятельности Минской группы. Требования Пашиняна об изменении формата переговоров - это не новость, не какая-то неожиданно родившаяся в ходе визита в Брюссель идея. Об этом он кричит на каждом углу и с каждой трибуны уже почти что год. Никол упорно вставляет свое ноу-хау в каждое интервью западным журналистам, информирует о намерениях сорвать переговорный процесс на каждой встрече. Думается, это его требование прорабатывается в соответствующих инстанциях не первый месяц. Прорабатывается не в плане приемлемости, а в плане возможного негативного влияния такой инициативы на переговорный процесс. Приемлемой идея Пашиняна может стать только в том случае, если она будет принята Баку. А принята она не будет, как это четко следует из вышеприведенного заявления Президента Азербайджана.

Правильно понял Никола Пашиняна Йоханнес Хан или косноязычие армянского премьера вызвало путаницу, значения большого не имеет. Неужели кто-то ожидал, что в верхушке евроструктур кто-то выразит поддержку планам Еревана изменить формат переговоров и завести их в окончательный тупик? В отличие от Пашиняна, в Брюсселе понимают, что не существует механизмов заставить Баку пойти на переговоры с сепаратистами. Армянский премьер утверждает, что передал свои предложения соответствующим структурам. Этим он только озадачил Европу вопросом, решение которого от нее никак не зависит. Не зависит оно также от сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На следующей неделе Ереван посетит действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Главе ОБСЕ предстоит выслушать очередную порцию нелогичных обоснований армянской стороны, узнать, что Пашинян не родился в Карабахе и все такое прочее.

Кстати, Никол Пашинян накануне выступил в своем парламенте и в очередной раз повторил, что "любое решение нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана". При этом он, как всегда, нелогичен. Он сам и члены его команды в один голос уверяют армян, что вопрос возврата территорий "закрыт" навсегда. В чем в таком случае должен быть интерес азербайджанского народа, о котором, как утверждает Пашинян, он так печется? Наблюдать за удовлетворением интересов оккупантов и сепаратистов и получать от этого удовольствие?

Пашинян, конечно, может думать об азербайджанской народе что угодно, но заверяем, что такими извращенными формами получения удовольствия мы не страдаем.

Зульфугар Ибрагимов