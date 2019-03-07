Жители северных районов Еревана вновь жалуются на серьезные перебои в работе общественного транспорта.

Как сообщают пользователи соцсетей, в районе Аван в рейс не вышли автобусы сразу нескольких маршрутов. Водители объявили забастовку. В результате граждане не могут добраться до центра города, что усугубляется пробкой на трассе, соединяющей Аван с центром, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как прокомментировал ситуацию пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян, причина забастовки заключается в недовольстве владельцев транспортной компании предложенными нововведениями.

"В кабинках двух автобусов, принадлежащих компании ЗАО "Ереван автобус" и занимающихся общественными пассажироперевозками, были установлены камеры с целью улучшения качества предоставляемых услуг. Это вызвало недовольство водителей, часть которых утром в четверг отказалась выйти в рейс. Вопрос в данный момент регулируется", - сказал Карапетян.

По данным сайта shamshyan.com, в акции протеста принимают участие более 250 водителей автобусов, которые выступают против установления в кабине водителя камеры наблюдения и специального ящика для сбора платы за проезд.

По словам водителей, этот ящик мешает, поскольку установлен у рычага ручного тормоза и может способствовать созданию аварийной ситуации, с чем не сможет справиться даже опытный водитель.

При этом водители выдвигают и свои претензии, указывая на то, что в диспетчерских пунктах нет никаких условий, в том числе санузла и комнаты отдыха.

В то же время они отмечают, что до установки камер в кабине водителя следует создать условия для нормального проезда по улицам, поскольку ситуация на дорогах и особенно остановках запущена. Зачастую невозможно припарковаться для посадки или высадки пассажиров, а за остановку в других местах на водителей налагают штрафы.

При этом водители требуют от мэрии решить накопившиеся проблемы, в противном случае угрожают продолжать свои акции протеста.

При этом они попросили прощения у населения за причиненные неудобства, подчеркнув, что не могут работать, как рабы, по 14 часов в сутки за зарплату в 60-70 тыс. драмов.