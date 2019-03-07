Дмитрий Медведев поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем
7 марта 2019 12:56 1 254
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравительное послание в связи с Международным женским днем - 8 Марта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Примите мои сердечные поздравления с 8 марта.
Женщины делают наш мир ярче, красивее и добрее. Бережно хранят семейный очаг, создают гармонию и уют в доме. А главное - всегда дарят родным и близким свое душевное тепло, окружают заботой и вниманием.
Пусть прекрасное настроение этого праздника остается с Вами надолго.
Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего", - говорится в поздравлении Дмитрия Медведева.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:19