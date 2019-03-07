Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравительное послание в связи с Международным женским днем - 8 Марта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите мои сердечные поздравления с 8 марта.

Женщины делают наш мир ярче, красивее и добрее. Бережно хранят семейный очаг, создают гармонию и уют в доме. А главное - всегда дарят родным и близким свое душевное тепло, окружают заботой и вниманием.

Пусть прекрасное настроение этого праздника остается с Вами надолго.

Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего", - говорится в поздравлении Дмитрия Медведева.