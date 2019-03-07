До брюссельского визита премьер-министра Никола Пашиняна говорилось о том, что в Брюсселе он заявит о проведении в Армении форума для привлечения иностранных, в частности, европейских инвесторов, пишет газета "168 жам" (168 часов), передает Dаy.Az.

"Глава правительства надеялся, что благодаря инвестфоруму, который является упрощенной версией конференции доноров, часть возможных инвестиций придут Армению. В свое время ЕС проводил конференции доноров для Грузии и Молдовы, утвердив для каждой страны инвестиционную программу в 1 млрд. eвро. Но в Брюсселе об окончательном решении этого вопроса не заявили ни армянская, ни европейская стороны", - пишет автор статьи.

Источнику стало известно, что после обсуждения вопроса реализация этой идеи была заморожена по инициативе европейской стороны, поскольку стало очевидным, что такая инициатива по привлечению в Армению европейских инвестиций нецелесообразна в данный период.

"По сути, это стало еще одним свидетельством того, что не только конкретные вопросы не были решены. А визит Пашиняна в Брюссель был настолько преждевременным и неэффективным, что даже ранее обсуждавшиеся вопросы не были решены", - отмечается в статье.

Согласно информации издания, европейцы предложили рассмотреть этот вопрос позже, возможно, после выборов в Европейский парламент, с новым руководством ЕС. Выборы Совета Европы пройдут 23-26 мая текущего года.

Источник отмечает, что премьер-министра Грузии в Брюсселе встретили теплее.