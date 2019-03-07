6 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Агсуинский район для ознакомления на месте с работой по ликвидации последствий землетрясения, произошедшее 5 и 6 февраля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями района и побеседовал с ними. Глава государства принял заявления жителей Агсу. На встрече говорилось о проводимой работе по ликвидации последствий землетрясения, глава государства выслушал вопросы, беспокоящие людей. Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения и рекомендации.

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