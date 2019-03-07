Хикмет Гаджиев: Правительство Армении не сможет избежать ответственности
7 марта 2019 13:52 107
Правительство Армении, жонглируя словами, не сможет избежать ответственности.
Об этом говорится в статье заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева на портале EURACTİV в ответ на интервью премьера Армении Никола Пашиняна этому порталу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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