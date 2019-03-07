Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян в последнее время постоянно оказывается в центре скандалов.

Как пишет издание "Еркрамас", 3 апреля Анна Акопян будет находиться в США. С какой целью - не сообщается.

Информацию об этом распространил блогер Нарек Малян. Тот самый, которого на днях сторонники новых властей собирались бросить в мусорный бак, что им не удалось благодаря вмешательству полиции. Малян является критиком Никола Пашиняна, и этим все сказано.

Как сообщается на странице Нарека Маляна в соцсети Facebook, в США уже продаются специальные билеты для встречи с Анной Акопян, которые стоят 150 долларов (?!).

В качестве кого же госпожа Анна отправляется в Штаты, если на встречу с ней уже продают билеты? Она не актриса, не певица, не Кашпировский, в конце концов.

Думается, продолжение этой истории с подробностями еще последует.

Султан Керим