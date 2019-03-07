Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана завершила рассмотрение обращений
7 марта 2019 14:28 237
Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана завершила процесс рассмотрения соответствующих обращений, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Накануне прошло последнее заседание комиссии.
Сейчас проводятся технические работы по составлению списка осужденных.
Отметим, что с конца января по середину мая прошлого года на заседаниях Комиссии по вопросам помилования было рассмотрено более 1200 обращений.
По случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Президент Ильхам Алиев 24 мая 2018 года подписал распоряжение о помиловании, которое охватило 634 человека.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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