Шестого марта в Управлении международного военного сотрудничества состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На мероприятии были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в области обучения, образования и миротворческих операций, а также был проведен обмен мнениями по региональной безопасности.

Итогом переговоров стало подписание "Плана военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Объединенного Королевства на 2019/2020 финансовый год".