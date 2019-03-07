Указ главы государства, нацеленный на решение вопроса проблемных кредитов - очередное проявление большого внимания и заботы к гражданам Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend председатель Низаминской районной организации партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева.

Депутат отметила, что вопрос проблемных кредитов появился в результате финансово-экономического кризиса мирового масштаба, усилившегося с 2015 года.

"Итогом двух девальваций в Азербайджане стало повышение курса доллара в отношении маната, что нанесло серьезный ущерб платежеспособности граждан страны, взявших у банков кредиты в долларах. Но такой процесс наблюдался не только в Азербайджане, но и во многих странах мира", - сказала Велиева.

Депутат также сказала, что правительство Азербайджана намеревалось, как можно быстрее устранить трудности, возникшие по проблемным кредитам граждан в долларах.

"Но, как известно, каждое социальное решение должно быть обеспечено необходимыми финансовыми ресурсами. Не случайно, что, несмотря на последствия кризиса, экономические реформы, реализуемые под руководством Президента Ильхама Алиева, дали за короткое время свои плоды, и развитие государство ускорилось, увеличились наши финансовые возможности. Именно поэтому во время обсуждения государственного бюджета на 2019 год, также серьезно рассматривались решение вопроса по проблемным кредитам, а также финансирование социальных программ, предусмотренных на текущий год. В то же время, Президент Азербайджана во время заседания Кабинета министров на 11 января этого года проинформировал общественность о будущих реформах, а также о перспективных социальных проектах", - добавила депутат.

Велиева также отметила, что указ Президента Ильхама Алиева по решению проблемных кредитов - очередное проявление большого внимания и заботы к гражданам государства.

Депутат добавила, что принятые в социальной сфере с начала 2019 года решения, а также решение проблемных кредитов по своему масштабу, кругу охвата является, в прямом смысле, революционным решением, и эти решения Президента Ильхама Алиева являются примером социальной революции для всего мира.