Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Внутренних войск министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, высшее воинское звание генерал-майора присваивается: полковнику Мурадову Инглабу Гейдар оглу, полковнику Нифталиеву Селиму Джафар оглу.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении в связи с 27-ой годовщиной создания Внутренних войск группы военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел медалями "За отвагу", медалями "За военные заслуги" за участие в обеспечении территориальной целостности страны, проявленую в ходе боя храбрость, за отличие при выполнении своих должностных обязанностей и задач, поставленных перед военной частью.