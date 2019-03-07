Мы всегда удивляемся, когда российские деятели армянского происхождения стараются казаться большими патриотами России, чем сами русские.

Но, оказывается, есть и россияне, которые готовы выставить себя супер-патриотами Армении и даже стыдить ее собственных граждан за недостаточную патриотичность.

Возьмем, например, Владимира Соловьева. Его до глубины души, гораздо глубже, чем многих армян, задели слова барда Рубена Ахвердяна, заявившего о том, что карабахские армяне "выросли в азербайджанской атмосфере".

В ходе программы "Полный контакт" на радиостанции Вести.FM Соловьев взорвался, разбрызгивая армянский патриотизм и не скрывая своего возмущения теми армянами, которые не поступают так же. Отметим, что на Ахвердяна нападали многие, но россиянин Соловьев пошел дальше всех, пристыдив певца, который предал сепаратистов, "которые воевали за свое право жить свободными".

"Какой армянин предает свою историю?", - возопил Соловьев.

Коснувшись ряда других моментов, Соловьев заявил, что хочет найти свободное время в своем графике, поехать в Армению, встретиться с руководством республики и понять "что происходит со страной".

Так-так, похоже, соловью проармянского агитпропа России понадобились деньги. Соскучился по армянским гонорарам. Тут не только патриотом Армении, армянином назовешься...

Зульфугар Ибрагимов