Газета "Грапарак" пишет, что российские власти продолжают подозревать, что во время апрельской революции 2018 года действовал сценарий заговора, в котором свою роль сыграла и тогдашняя действующая власть Армении, передает Day.Az.

Уже около года бывшая власть пытается уговорить российских партнеров, что невиновна, и никоим образом не способствовала приходу к власти Никола Пашиняна, пишет газета.

"На днях один из армянских деятелей рассказал нам, что Путин лично при нем пожаловался на Сержа Саргсяна, сказал, столько лет дружили, но перед тем как подать в отставку, меня не предупредил, не сообщил об этом, элементарная этика требовала, чтобы позвонил, потом написал бы текст отставки", - отмечает издание.