"Участие в переговорах армянской и отдельно карабахской стороны, чего добивается Ереван, будет, фактически, разговором с самим собой".

Такое мнение высказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, публицист и общественный деятель Дмитрий Верхотуров.

По словам эксперта, это старое стремление армянской стороны. Она добивается, во-первых, легитимизации карабахских боевиков (также говоря о "народе Карабаха", чтобы подтянуть Карабах под принцип национального самоопределения, существующий в ООН). Во-вторых, это стремление Еревана оставить азербайджанскую сторону на переговорах в меньшинстве и, по существу, договориться с самим собой.

"Никто ведь не отрицает, что карабахские боевики во всем зависят от Армении и все получают оттуда. Так что участие в переговорах армянской и отдельно карабахской стороны будет, фактически, разговором с самим собой", - считает Верхотуров, добавив, что, по всей видимости, армяне намереваются взять измором, полагая, что когда-нибудь Азербайджану надоест и он согласится со сложившимся положением.

Говоря о возможности давления на Баку в этом вопросе со стороны Москвы, Дмитрий Верхотуров отметил, что, насколько можно судить, армянское руководство (и не только Пашинян) рассчитывало, что Россия надавит на Азербайджан с целью заставить принять заведомо невыгодные условия Еревана на переговорах. Основаны эти расчеты были на том, что Армения, мол, союзник России и так далее в таком духе.

"Однако Россия на этот шаг не пошла, и тому было много причин. Теперь Пашинян намеревается, зная об определенной заинтересованности ЕС в Азербайджане и его нефтегазовых ресурсах, разыграть ту же самую карту уже с Евросоюзом, который, дескать, должен пойти и надавить на Азербайджан. Не думаю, что у них получится реализовать этот сценарий, поскольку армянам нечего предложить Европе, кроме своего бегства из союза с Россией, а это не тот актив, ради которого стоит начинать обострение отношений с Азербайджаном", - подчеркнул наш собеседник.

В целом, по мнению Дмитрия Верхотурова, в Армении вести и заявления о переговорах носят выраженный внутриполитический характер, и Пашинян таким образом старается укрепить свое положение, влияние и поддержку.

"Как популист, он прекрасно понимает, что современное общество, живущее в условиях информационного потока, быстро забывает события и слова. К тому моменту, когда произойдет встреча на высшем уровне, армянское общество уже не будет помнить, что там именно Пашинян обещал. Но сейчас они получили порцию приятных для них новостей и испытывают удовлетворение", - сказал российский эксперт, публицист и общественный деятель.

Лейла Таривердиева