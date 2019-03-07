Министерство иностранных дел Азербайджана выразило недовольство в связи с приглашением представителей созданного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима на заседание "Лазаревского клуба". Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на заявление МИД.

"Согласно распространённой в СМИ информации, 5-6 марта текущего года в Москве состоялось второе заседание российско-армянского "Лазаревского клуба". В нём приняли участие официальные представители исполнительной и законодательной властей Российской Федерации в лице советника Президента РФ С.Глазьева, который передал участникам заседания приветствие Президента России В.Путина, а также первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К.Затулина. Хотели бы напомнить, что в связи с приглашением на первое заседание вышеупомянутого клуба представителей сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, равно как и прозвучавшими в рамках первого заседания высказываниями, открыто ущемляющими суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, МИД Азербайджанской Республики выразил своё недовольство и возмущение МИД РФ", - говорится в заявлении.

Как отмечается, накануне второго заседания "Лазаревского клуба" на вопрос корреспондента СМИ о позиции МИД РФ по поводу приглашения на данное заседание лидеров сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, официальным представителем МИД РФ было отмечено, что речь идёт о мероприятии гражданского общества и неправительственных организаций, и нет информации об участии в его рамках представителей государственных органов РФ. В то же время было озвучено, что, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, РФ выполняет все взятые на себя обязательства, говорится в заявлении.

"В этой связи доводим до сведения российской стороны, что наличие конкретных данных по участию высокопоставленных официальных лиц государственных органов РФ на вышеуказанном заседании пятого марта текущего года, где они присутствовали наряду с представителями незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, грубейшим образом противоречит обязательствам страны-сопредседателя МГ ОБСЕ, которые определены мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чётко указывающим, что "сопредседатели в своей деятельности будут руководствоваться принципами и нормами ОБСЕ, Уставом ООН, решениями форумов ОБСЕ, включая решение Совета министров от 24 марта 1992 года, и в частности решением Будапештского саммита, также как и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН"", - отмечает МИД Азербайджана.

"В очередной раз призываем российскую сторону обеспечить взятые на себя обязательства в рамках двусторонних отношений, в частности соблюдение положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 г., где особо оговорено, что "Стороны обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают деятельность отдельных лиц, направленные против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны", - говорится в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.