В Москве состоялось второе заседание пресловутого "Лазаревского клуба", созданного для укрепления пошатнувшихся российско-армянских отношений. Инициатором этого прожекта, спасающего то, что уже вряд ли можно спасти, выступает первый вице-спикер Госдумы РФ Константин Затулин.

"Надеемся, что это объединение - "Лазаревский клуб" сыграет свою роль в том, чтобы не дать (России и Армении - авт.) разойтись...", - признал Затулин, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Очередное заседание "Лазаревского клуба" - это отчаянная попытка "Затулина и ко" удержать уплывающую на Запад Армению в русле российских интересов, как и подретушировать подмоченный имидж самого депутата, чрезмерно увлекшегося защитой армянских интересов, даже в ущерб интересам своей страны.

Пока Саргсян развивал маневры с НАТО, подписывал соглашения с ЕС и способствовал расширению американской дипмиссии в Ереване, такие, как Константин Федорович Затулин заверяли российское руководство в верности Армении союзническим отношениям с Россией.

И вот результат: "бархатная революция" в Армении и смена курса, которую Пашинян благополучно осуществляет, обивая пороги руководства западных стран и организаций, игнорируя Москву и все, что там происходит, в том числе заседание Лазаревского клуба.

Тематика второго заседания Лазаревского клуба "Экономика. Интеграция. Инвестиции", прошедшего в Москве, это как настойчивое напоминание Армении о том, что ее экономика пока глубоко и прочно завязана на России, что Армения вроде как участвует в интеграционных проектах России и даже председательствует в этом году в ЕАЭС, ну и может рассчитывать на продолжение инвестиционных потоков из РФ, если российско-армянский союз не дойдет до критической черты.

Однако, учитывая пессимистичные акценты в выступлениях самого Затулина, в РФ все больше начинают осознавать, что "армянский поезд уверенно идет в противоположном от России направлении"...

Затулин даже погрозил немного, дав понять, что если Ереван вступит в партнерские схемы с США, в том числе на антииранском направлении, то он "заранее оплакивает судьбу Армении".

Но пока, по мнению Затулина, до этого не дошло, "Лазаревский клуб" активирует механизмы "народной дипломатии" для спасения утопающих российско-армянских отношений. То есть, официальный диалог уже буксует, и пора включать резервные механизмы? Очень странные подходы в отношениях "стран-союзников" и партнеров по ОДКБ и ЕАЭС.

Вообще, высказывания, прозвучавшие на этом сказочном заседании, поражают своей детской наивностью.

Например, характеризуя текущий сложный период в российско-армянских отношениях, Затулин изрек:

"Мы, не скрою, попали в очень неприятную ситуацию, когда и в России, и в Армении все время хотят немножко обидеться друг на друга".

То есть, пока в Москве характеризуют ситуацию с позиции "Россия и Армения хотят немножко обидеться друг на друга", в Ереване все чаще звучат антироссийские лозунги и выдавливают российское присутствие.

Похоже, стороны не немножко могут обидеться друг на друга...