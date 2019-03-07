Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг принял посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова, сообщает Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двустороннего сотрудничества, стоящих на повестке дня, в том числе по развитию сотрудничества в экономической, торговой, культурной, гуманитарной и других сферах, а также касательно продолжения успешного сотрудничества в многостороннем формате.

Бочарников, в соответствии с поручением своего руководства, пригласил Мамедъярова на очередное заседание Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ, которое планируется провести в Москве.

Мамедъяров со своей стороны выразил благодарность за приглашение.

Министр иностранных дел отметил, что существующие между Азербайджаном и Россией связи носят стратегический характер, и подчеркнул роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Мамедъяров подчеркнул, что участие официальных лиц Российской Федерации на очередном заседании российско-армянского "Лазаревского клуба", проведенного с участием представителей сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, привело к протесту азербайджанской стороны.

Глава МИД также отметил, что недовольство азербайджанской стороны в связи с приглашением представителей сепаратистского режима на первое заседание указанного клуба, которое состоялось в Ереване в конце прошлого года, провокационными выступлениями на этом заседании, направленными против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, были доведены до российской стороны. В связи с этим было подчеркнуто, что такого рода случаи противоречат нормативно-правовой базе, определяющей основы двусторонних азербайджано-российских отношений, а также посреднической роли России.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по процессам, происходящим в мире и регионе, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.