Новый военный атташе Турции представлен Закиру Гасанову - ФОТО
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом, сообщает Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.
В ходе встречи были обсуждены текущее состояние связей и перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции, военно-политическая обстановка в регионе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Стороны отметили важность продолжения организации взаимных визитов представителей армий двух стран, а также сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования.
Посол представил министру обороны нового военного атташе Турции в Азербайджане бригадного генерала Исмаила Хаккы Косеали.
Генерал-полковник поздравил нового военного атташе в связи с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности в сфере расширения военного сотрудничества между двумя странами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!