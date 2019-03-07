Президент Ильхам Алиев подписал важный указ в связи с ипотекой
7 марта 2019 19:28 614
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в устав Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу главы государства, уставный капитал Фонда повышается с 466 до 566 миллионов манатов.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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