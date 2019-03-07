Армения несет ответственность за подрыв доверия в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, пишет в своей статье на Commonspace.eu директор армянской организации "Центр региональных исследований", политолог Ричард Киракосян, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

После недавнего визита в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором приветствуется продолжающееся отсутствие жертв на линии соприкосновения и развивающаяся в регионе дискуссия касательно подготовки населения к миру.

Гирагосян отмечает, что ни отсутствие столкновений, ни подготовка к миру не являются столь значимыми, как кажутся.

"Отсутствие инцидентов на линии фронта в Карабахе объясняется в основном сезонными причинами", - говорится в статье. - "Приверженность сторон к подготовке населения к миру также является принятием желаемого за действительное".

Политолог, в частности, приводит заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где он отрицает любые ожидания "формулы "земля в обмен на мир", а также слова главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна о том, что "Армения не намерена возвращать ни пяди земли".

"Такие заявления показывают, что необходимость "подготовить общественность к миру" должна включать в себя и усилия по "подготовке политиков к миру", - пишет Киракосян.