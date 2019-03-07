Я с нетерпением жду начала выполнения своей миссии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в Баку новый посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Я и моя супруга очень рады приехать в Баку. Я с нетерпением жду начала выполнения своей миссии как посол США, знакомства с людьми, культурой и официальными лицами, а также работы над углублением и укреплением отношений между двумя странами и нашими народами" ,- сказал посол.