Таджики вышли на акцию протеста в Ереване
Граждане Таджикистана, работающие на хлопководческом предприятии в Армавирской области Армении, выражают недовольство по поводу невыплаты причитающихся им денег. Между тем, компания отвергает все обвинения в свой адрес. Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Спутник-Армения".
Пятеро таджиков в четверг собрались у здания правительства на площади Республики в Ереване. Они утверждают, что хлопководческое предприятие бизнесмена Гагика Хачикяна задолжало им в целом около 15 тысяч долларов.
Один из работников - таджикский хлопковод Абдулло Хайрулло сообщил, что семеро их товарищей, не дождавшись денег, сумели выехать домой, а вот они, оставшиеся в Армении, без этих средств не могут вернуться к своим семьям.
В руках таджикских демонстрантов плакат с требованием выплатить им заработанные деньги.
"Мы работали с мая месяца, выращивали хлопок. Работали до осени, нам не заплатили", - говорит Хайрулло.
Его поддержал товарищ, сказав, что им выплатили зарплату всего за три месяца, а теперь люди ждут своих денег, чтобы уехать на родину.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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