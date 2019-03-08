Граждане Таджикистана, работающие на хлопководческом предприятии в Армавирской области Армении, выражают недовольство по поводу невыплаты причитающихся им денег. Между тем, компания отвергает все обвинения в свой адрес. Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Спутник-Армения".

Пятеро таджиков в четверг собрались у здания правительства на площади Республики в Ереване. Они утверждают, что хлопководческое предприятие бизнесмена Гагика Хачикяна задолжало им в целом около 15 тысяч долларов.

Один из работников - таджикский хлопковод Абдулло Хайрулло сообщил, что семеро их товарищей, не дождавшись денег, сумели выехать домой, а вот они, оставшиеся в Армении, без этих средств не могут вернуться к своим семьям.

В руках таджикских демонстрантов плакат с требованием выплатить им заработанные деньги.

"Мы работали с мая месяца, выращивали хлопок. Работали до осени, нам не заплатили", - говорит Хайрулло.

Его поддержал товарищ, сказав, что им выплатили зарплату всего за три месяца, а теперь люди ждут своих денег, чтобы уехать на родину.