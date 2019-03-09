Волшебник из Никола Пашиняна не получился. Несмотря на его утверждения, что он владеет волшебной палочкой, палочка эта, видимо, оказалась испорченной. Сколько не махал ею Никол Воваевич, "армянского чуда" так и не произошло.

Как издевательски написал на днях в своем Facebook спикер РПА Эдуард Шармазанов, "волшебная палочка" окончательно покинула Пашиняна.

"Через два дня исполняется 10 месяцев с момента избрания Пашиняна премьер-министром. Попытаемся сопоставить по фактам, что он обещал и что сделал за эти 10 месяцев.

В своих выступлениях 10 месяцев назад Никол обещал скачкообразное развитие, резкое сокращение бедности, создание рабочих мест, осуществление правосудия, гордую внешнюю политику, исключение политической вендетты и так далее. Всего этого он должен был достигнуть с помощью "волшебной палочки".

Спустя 10 месяцев мы констатируем... Нет никакого скачкообразного развития, наоборот, экономика в стагнации. Зарплаты людей не только не растут, но тысячи граждан лишились работы. Хвастался и обещал инвестиционный бум. Где обещанные инвестиции? Опять нет. О красных линиях и видеокамерах уже забыл. И это лишь малая часть невыполненных обещаний Пашиняна.

Вместо этого резко возросли бесцельные и неэффективные вояжи Пашиняна и срежиссированные его режимом зрелища. Народ зрелищами не прокормить. А дать обещанный хлеб Пашинян не в состоянии. Пашиняна покинула даже его "волшебная палочка"".

Все это настолько очевидно, что не может восприниматься как просто придирки со стороны оппозиции. Пашинян подвел своих фанатов по всем статьям.

Сегодня в Армении говорят о полном спаде "революционной" эйфории и воодушевления.

Как отмечают армянские аналитики, запросы и оценки о демократии Никола Пашиняна давно не выполнены. Пашинян уже в сентябре-октябре почувствовал, что революционная эйфория начала колебаться, переживать спад. Почувствовал и предпринял несколько шагов - аресты, коррупционные разоблачения и т.д. Однако Пашинян совершенно справедливо почувствовал, что ресурс арестов и разоблачений также ограничен и не может бесконечно держать на высоком уровне общественную эйфорию. На основе этих факторов было подсчитано, что пик эйфории будет в ноябре-декабре и выборы были назначены на 9 декабря, отмечает издание 1in.am.

Подсчет был оправдан, правящая команда получила более 70 процентов голосов. Однако результаты, зафиксированные на выборах, не прибавили общественного воодушевления. Спустя короткое время революционная эйфория вошла в объективный этап спада, что продолжается до сих пор.

В принципе, этот спад был ожидаем и совершенно оправдан.

По мнению психолога Карине Налчаджян, эйфория в обществе постепенно сменяется дисфорией.

"Я уже предвижу, что вскоре в обиход войдет другое понятие: дисфория. Когда человек, пребывающий в состоянии эйфории, разочаровывается, он может сразу впасть в другую крайность: состояние дисфории. Потому что воодушевление, надежды, любовь к революционному лидеру - все это хорошо, но есть факты, которые невозможно не замечать", - сказала психолог в интервью "Голосу Армении".

По мнению специалиста, новые власти не сделали ничего, чтобы остановить этот процесс. В результате часть разочарованных граждан покидают группу "вовлеченных". А многие реально обижены на премьера, заверявшего в первое время после переворота, что даст им все и очень скоро, а после декабрьских выборов изменившего позицию и ставшего обвинять граждан в плохом положении страны. "Бедность у вас в головах" - эта фраза стала серьезным фактором отрезвления для зомбированных толп. До выборов Пашинян утверждал, что у Армении масса возможностей, и тормозил все только прежний режим. Но легитимировав свою власть, он позабыл об этом и стал обвинять в нищете самих граждан. Кроме того, мстительность нового премьера и его методы ведения политической борьбы породили в обществе страх, потому что каждый за любое неприятное фанатам Пашиняна и ему самому слово может быть размазан по стенке, уложен на асфальт или выброшен в мусорный бак.

"Пашинян сегодня оказался в положении, о котором он не имел представления. Он хорошо представляет себе площадь, умеет убеждать людей, хорошо представляет себя в роли критика, оппозиционера, и эта роль ему удавалась. А потом - революция. В таких случаях, когда человек достигает успеха, может возникнуть чувство всесилия. Но теперь он оказался в статусе премьера, у руля управления государством, и осознал, что есть очень серьезные экономические, социальные, внутренние и внешние вызовы. Я вижу у премьера состояние крайней внутренней нервозности", - сказала армянский психолог.

Одним словом. Никол оказался вовсе не всемогущим, каким казался вдохновленным апрельскими беспорядками толпам. Революции заканчиваются, а кушать хочется всегда. И сегодня армянский народ познал эту простую истину на собственной, грубо говоря, шкуре.

Вот только проблема в том, что в отличие от якобы имеющейся у Никола Пашиняна волшебной палочки, сложившаяся безвыходная ситуация реальна.

Султан Керим