В Азербайджане отдельные народы и религиозные общины испокон веков жили как одна семья.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на прошедшей в пятницу встрече с делегацией во главе с президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером.

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