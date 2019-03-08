Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане отдельные народы и религиозные общины испокон веков жили как одна семья - ФОТО
8 марта 2019 11:22 1 523
В Азербайджане отдельные народы и религиозные общины испокон веков жили как одна семья.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на прошедшей в пятницу встрече с делегацией во главе с президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером.
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