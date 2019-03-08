ЧП в Армении - ранен ножом служащий российской базы
8 марта 2019 12:17 333
В Гюмри минувшей ночью ранен ножом служащий российской базы.
Как сообщает Shamshyan.com, около 01:30 часов в медцентр Гюмри доставлен мужчина с ножевым ранением в области грудной клетки. Правоохранительными органами было установлено, что пострадавший 22-летний гражданин РФ Раджан Кажимиров. Молодой человек не в состоянии дать показания. Пострадавший прооперирован, передает Day.Az.
По данным источника, молодой человек служит на российской базе. Место происшествия и причины инцидента, а также круг виновных, устанавливаются. По факту происшедшего подготавливаются материалы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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