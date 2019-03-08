В Гюмри минувшей ночью ранен ножом служащий российской базы.

Как сообщает Shamshyan.com, около 01:30 часов в медцентр Гюмри доставлен мужчина с ножевым ранением в области грудной клетки. Правоохранительными органами было установлено, что пострадавший 22-летний гражданин РФ Раджан Кажимиров. Молодой человек не в состоянии дать показания. Пострадавший прооперирован, передает Day.Az.

По данным источника, молодой человек служит на российской базе. Место происшествия и причины инцидента, а также круг виновных, устанавливаются. По факту происшедшего подготавливаются материалы.