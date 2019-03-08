Социально-экономическая политика Азербайджанского государства направлена на осуществление не только плановых задач по улучшению благосостояния граждан, но и на решение непредсказуемых проблем, в том числе и последствий стихийных бедствий, возникновение которых уж точно нельзя предусмотреть. Успешная экономическая политика Президента Ильхама Алиева позволяет делать грандиозные финансовые влияния в социальную сферу, казалось, невозможные в нынешние кризисные времена.

В настоящее время в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах пострадавших 5-6 февраля от сильного землетрясения в районе Пиркулинской станции, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева активно продвигается работа по устранению разрушений инфраструктуры, включая ремонт и строительство домов местных жителей.

6 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Агсуинский район для ознакомления на месте с работой по исполнению Распоряжения.

Глава государства ознакомился в Агсу с домами, строящимися на месте тех, что пострадали в результате землетрясения. Президент Ильхам Алиев посмотрел новый дом, строящийся на улице Хасаева для семьи Гюлары Хокмраван, побеседовал со строителями. Глава государства в частности сказал на встрече с местными жителями, что приехал решать проблемы. "Мое дело - служить вам. Я вижу свою задачу именно в этом. Как Президент, всегда стремился достойно служить азербайджанскому народу. Будут предприняты все необходимые шаги для решения проблем, беспокоящих граждан", - обещал Президент.

Напомним, что сразу после землетрясения Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили также Шамахинский район, чтобы на месте ознакомиться с масштабами разрушений и побеседовать с местными жителями на предмет оказания им помощи. Тогда глава государства и Первая леди лично осмотрели несколько поврежденных строений, побеседовали с местными жителями и заверили их, что государство восполнит все их утраты.

В четверг, 7 марта, Президент Ильхам Алиев, верный своему обещанию, счел нужным вновь отправиться в Шамаху с тем, чтобы лично убедиться в должном исполнении своих распоряжений, а также высказать сочувствие и подбодрить жителей пострадавших домов.

Как сообщает АЗЕТАДЖ, вначале Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в новом доме по улице Салмана Мумтаза, принадлежащем Расиму Гасанову, где их встретила со словами благодарности убеленная сединами бабушка Сарай. "Да ниспошлет тебе Аллах много внуков и правнуков, доченька. Столько же, сколько у меня. У меня их много, хвала Аллаху. Добро пожаловать", - обратилась она к Мехрибан Алиевой. "Клянусь Аллахом, я знала, что Ильхам приедет. Приехал и создал все условия. И исполнил все мои пожелания, как матери. Спасибо, что приехали, я тоже ждала вас. Я очень люблю вас", - с чувством сказала пожилая хранительница очага.

Президент выступил перед местными жителями, вновь повторив свои обещания решить все их проблемы. "Дорогие друзья, приветствую вас. Все дома в Шамахы, разрушенные в результате землетрясения, будут заново отстроены, восстановлены. Вам известно, что сразу после землетрясения я приехал в Шамаху, ознакомился с ситуацией. Я немедленно дал указание в короткий срок восстановить и построить дома. Сегодня мы уже отметили открытие первых домов, в том числе дома бабушки Сарай. Построено и несколько других домов. Сейчас будет заложен фундамент нового многоквартирного здания. В Шамахинском, Агсуинском, Исмаиллинском районах будут построены и восстановлены тысячи домов. Азербайджанское государство всегда рядом со своим гражданином. У нас сильная социальная политика, и все пострадавшие от землетрясения дома будут построены и восстановлены за счет государственных средств. Вчера в Агсуинском, а сегодня в Шамахинском районе мне передали письма. Все они будут рассмотрены. Письма содержат различные предложения, жалобы, просьбы. Есть письма, связанные с судебными делами, жильем, безработицей, социальной несправедливостью. Каждое письмо будет внимательно рассмотрено. Прошу передать их моим помощникам. Я сам рассмотрю их, и будут даны необходимые указания. Азербайджанское государство решительно проводит свою социальную политику. Все беспокоящие граждан вопросы найдут свое решение. Я приехал, чтобы услышать это от вас. Благодарю вас за эту поддержку, за это уважение, крепко обнимаю. Можете быть уверены в том, что все вопросы будут решены", - заверил шамахинцев Президент Ильхам Алиев.

В ходе визита глава государства и Первая леди, кроме осмотра разрушений, также заложили фундамент нового жилого здания и приняли участие в открытии новых яслей-детского сада в поселке Шахрияр Шамахинского района, построенного в рамках осуществляемой Фондом Гейдара Алиева "Программы развития дошкольных учебных заведений".

В результате мер, принятых по распоряжениям и указам Президента Ильхама Алиева сразу после стихийного бедствия, последствия землетрясения ликвидируются в ускоренном темпе, в том числе, на средства из резервного фонда Президента и Фонда Гейдара Алиева.

Решение компенсировать весь ущерб от землетрясения за государственный счет - поистине решение, не имеющее аналогов в мире. Преобладающая международная практика не предусматривает участие государства в финансировании подобных дел и даже частное страхование во многих странах не покрывает ущерб, понесенный в результате стихийных бедствий. Тем не менее, азербайджанское государство, еще со времен Общенационального лидера Гейдара Алиева, как и сегодня, под руководством Президента Ильхама Алиева, устраняет последствия стихийных бедствий за счет государственных средств. Впрочем, немалую лепту в решение таких социальных проблем вносит Фонд Гейдара Алиева, главой которого, как известно, является Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

Что характерно, подобные поступки первых лиц нашего государства, естественно вызывающие в народе глубокое уважение и заслуженное восхищение, происходят вовсе не в силу должностных обязанностей, формальных правил или политических амбиций, но исключительно по зову сердца, внутренней потребности помочь в беде, из чувства ответственности за благополучие людей, вверивших им свои судьбы. Такая человечность и доброта первых лиц бесконечно растрогала собравшихся, подняла моральный дух людей, подавленных вследствие потери и порчи имущества.

Как известно, по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при активном участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в стране идут масштабные реформы в области социальной защиты населения, которые, без преувеличения носят революционный характер. В Азербайджане реализуется целый ряд специальных программ, в том числе, по развитию образовательной системы, улучшению социально-экономических условий беженцев и вынужденных переселенцев,семей, погибших в ходе Карабахского конфликта, студентов, осиротевших и брошенных детей и многих других групп и граждан, попавших в беду и крайне нуждающихся в помощи. В рамках большого социального пакета недавно размер минимальной заработной платы и пенсии увеличился на 38%, продолжаются выплаты 11 тысяч манатов более 12200 семьям шехидов, их пособия выросли до 300 манатов. В этом году около 7 тысяч семей вынужденных переселенцев будут обеспечены новыми квартирами, домами, семьям шехидов будет выдано 800 квартир.

Отдельного упоминания несомненно заслуживают благие деяния Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, которую всенародно воспринимают, как олицетворение гуманности и доброты, глубокого участия к судьбам всех и каждого. Бесчисленные инициативы по амнистии, государственная забота о беженцах и вынужденных переселенцах, трогательное отношение к делам молодежи и детей, сирот, лишенных родительской заботы, - таков далеко не полный список объектов внимания и сфер активности Первого вице-президента страны. Неудивительно, что Первая леди Мехрибан Алиева такими поступками завоевала бесконечную любовь и уважение всего азербайджанского народа, как и сам Президент Ильхам Алиев.

В настоящее время Азербайджан являет собой редкий пример государства, в котором содержание такой социальной политики действительно соответствует декларируемой форме. Так происходит во многом благодаря тому, что первые лица нашей страны искренне и по зову сердца сочувствуют обычным людям, проявляют чуткую заботу и внимание, без преувеличения, воспринимают чужие беды и тревоги как свои собственные. Такой человечный подход, безусловно, не только трогает душу и порождает глубокую признательность, но и вселяет непоколебимую уверенность в то, что наша страна и дальше будет успешно идти путем развития, подавая пример для подражания всему мировому сообществу.

Сабухи Иманов