Встреча Президента Ильхама Алиева с жителями во время визита в Шамахинский район воодушевила меня как шамахинца.

Об этом в пятницу сказал Trend житель района Вугар Тейфуров, чей дом полностью пришел в аварийное состояние после землетрясения, произошедшего пятого февраля этого года, передает Day.Az.

Житель района отметил, что лично встретился с главой государства: "В результате землетрясения, которое произошло пятого февраля, наш дом пришел в аварийное состояние, и мы вместе с семьей были вынуждены временно поселиться у родственников. В короткий срок глава государства дал указание и выделил средства на то, чтобы были отстроены заново разрушенные дома. Затем для нас был построен новый дом, который и был передан нам. Седьмого марта Президент Ильхам Алиев лично посетил наш новый дом, встретился с нашей семьей, ознакомился с созданными условиями и поинтересовался нашими проблемами. У нас была одна проблема - проблема жилья, которая решилась. Поэтому выражаем большую признательность главе государства. Президент показал, что выполняет обещанное. Глава государства еще раз доказал, что он Президент каждого азербайджанца, каждого гражданина Азербайджана и всегда старается для народа. В рамках визита Президент Азербайджана встретился и с другими жителями района, поинтересовался их проблемами. Все жители Шамахинского района, от мала до велика, поддерживают и верят в Президента Азербайджана".

Отметим, что землетрясения, произошедшие пятого и шестого февраля, нанесли ущерб домам и инфраструктуре в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах.

В соответствии с распоряжением и поручениями главы государства последствия стихии устраняются.

Для ознакомления на месте с работами, проводимыми в связи с исполнением распоряжения, Президент Ильхам Алиев седьмого марта прибыл с визитом в Шамахинский район.