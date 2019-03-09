Министр иностранных Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Иран.

Как сообщили Trend из Министерства иностранных дел, в ходе визита у главы азербайджанского МИД запланированы встречи с высокопоставленными официальными лицами Исламской Республики Иран, передает Day.Az.