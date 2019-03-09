Эльмар Мамедъяров отправился с визитом в Иран
9 марта 2019 08:23 163
Министр иностранных Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Иран.
Как сообщили Trend из Министерства иностранных дел, в ходе визита у главы азербайджанского МИД запланированы встречи с высокопоставленными официальными лицами Исламской Республики Иран, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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