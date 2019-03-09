"Глава государства поручил установить в Баку памятники видным представителям нашей интеллигенции".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

По его словам, в настоящее время специалисты, архитекторы готовят в связи с этим предложения: "Одним словом, процесс запущен. Один из них - установка памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Сейчас архитекторы готовят предложения, в ближайшее время общественность будет проинформирована".