Международный комитет ООН по контролю над наркотиками опубликовал доклад за 2018 год, согласно которому Армения является транзитной страной для перевозки наркотических веществ из соседнего Ирана, передает Day.Az со ссылкой на panarmenian.net.

Согласно докладу, в Иране в 2017 году произошло увеличение объема изъятий метамфетамина на 30% - до 2,3 т, по сравнению с 1,7 т в 2016 году. В Армении продолжился рост изъятий метамфетамина, который, как сообщается, чаще всего ввозился в страну из Исламской Республики Иран.

"В последние годы Армения сообщает об увеличении объема изъятий наркотических средств, включая кокаин, опий и смолу каннабиса, что может свидетельствовать о том, что ее территория все чаще используется для транзита. Несмотря на то что незаконное потребление наркотиков в стране считается умеренным, его точный объем трудно оценить из-за ограниченности эпидемиологических данных", - говорится в докладе.

Отмечается, что в настоящее время в Армении проводятся различные реформы законодательной и нормативно-правовой базы в области контроля над наркотиками, ООН приветствует те из них, которые направлены на повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для рационального использования в медицинских целях, а также на обеспечение соразмерности мер ответственности за преступления в сфере оборота наркотиков, особенно совершенные лицами, употребляющими наркотики.

В 2017 году государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан - провели две масштабные совместные операции по противодействию незаконному обороту наркотиков и связанному с ним отмыванию денежных средств. В результате этих субрегиональных операций было изъято более 20 т контролируемых веществ, в том числе 16 т опия и 1,5 т смолы каннабиса, а также значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов.