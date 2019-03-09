Критики участия российских политиков и политологов во всенародном шествии в Баку в память о жертвах трагедии в Ходжалы ведут себя недостойно, в особенности когда атакуют за сочувствие боли ходжалинцев знаменитую фигуристку, депутата Госдумы Ирину Роднину.

Как передает Day.Az, об этом заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Напомним, что в парламенте Армении предложили отнять имя Родниной у ереванской школы фигурного катания.

Игорь Коротченко прежде всего указал критикам на тот факт, что всенародное шествие в Баку не было ни политическим, ни антиармянским мероприятием. "Это было мероприятие именно мемориальное, гуманитарное, в память о жертвах ходжалинской трагедии. Никаких антиармянских лозунгов не было. Если кто-то в этом увидел антиармянскую политику, значит, он сам занимается политикой", - сказал он.

"Что касается инициативы лишить спортшколу имени Ирины Родниной, то я осуждаю подобного рода предложения, чьи инициаторы демонстрируют узость и скудость политического мышления. За что можно мстить прославленной спортсменке, чемпионке мира и олимпийской чемпионке? Ирина Роднина - это мировой бренд, человек, который прославил Советский Союз и добился выдающихся успехов. Заниматься акциями, направленными на ее дискредитацию за то, что она как женщина, как парламентарий приняла участие в шествии в память о жертвах трагедии в Ходжалы, честно говоря, выглядит просто недостойно. В этом есть какое-то желание ударить в спину, что с моральной точки зрения нехорошо", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Армянским депутатам я бы посоветовал рассмотреть другой вопрос - почему в Ереване стоит памятник Гарегину Нжде, человеку, который симпатизировал Гитлеру, помогал гитлеровской Германии? В России нигде нет памятников генералу Власову или атаману Краснову. На официальном уровне у нас никто не героизирует пособников нацизма, а в Армении героизируют. Могли бы поставить второй памятник маршалу Баграмяну, выдающемуся советскому полководцу, внесшему огромный вклад в победу, а не коллаборанту, сотрудничавшему с Гитлером", - предложил Игорь Коротченко.

"Если армянское общество и армянские политики в целом стоят на адекватных позициях, они должны осудить предложение о снятии имени Ирины Родниной с ереванской спортшколы. Пытаться сводить с ней счеты за то, что она выразила свое сочувствие боли жертв трагедии в Ходжалы, приписывать ей какие-то политические акции, пытаться ударить ей в спину, - абсолютно недостойно любого парламента, любых депутатов. Я надеюсь, что в армянском обществе эта идея не только не будет поддержана, но ее осудят", - заключил он.