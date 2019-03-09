Ни одно из представленных Президенту Ильхаму Алиеву писем и устных обращений не останется без внимания.

Об этом в субботу сказал журналистам помощник Президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам - заведующий отделом Зейнал Нагдалиев. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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