Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своих заявлениях от 1 марта приветствовали решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в ближайшее время, сообщает Trend со ссылкой на сайт ОБСЕ, передает Day.Az.

Об этом в субботу говорится в заявлении, распространенном сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шоферином (США) в связи со встречей лидеров Азербайджана и Армении.

Сопредседатели подчеркивают важность поддержания обстановки, способствующей продуктивным дискуссиям, и продолжают позитивно оценивать наблюдаемое в последнее время отсутствие жертв на передовой. Сопредседатели также приветствуют некоторые предварительные шаги, предпринимаемые в регионе для подготовки населения к миру, и призывают стороны активизировать такие усилия.

Сопредседатели подтверждают, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, включая, в частности, неприменение силы, территориальную целостность и равные права, а также принцип самоопределения народов.

"Любая попытка поставить один из перечисленных принципов или элементов над другими сделает невозможным достижение сбалансированного решения", - отмечается в заявлении.

Сопредседатели готовы встретиться с лидерами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в любое время и призывают лидеров возобновить переговоры при первой же возможности. Непрерывный и прямой диалог между Баку и Ереваном, проводимый под эгидой сопредседателей, остается важным элементом укрепления доверия и продвижения мирного процесса.

Сопредседатели подчеркивают, что в соответствии со своим мандатом они по-прежнему полностью привержены оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта. Сопредседатели также полностью поддерживают беспристрастную и критическую работу по мониторингу, проводимую Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ и его командой.