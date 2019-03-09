Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и президентом Ирана Хасаном Роухани.

Как сообщили Report в МИД, министр передал президенту Хасану Роухани приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Day.Az.

Э.Мамедъяров поздравил иранскую сторону с открытием железной дороги Решт-Казвин. Президент Ирана в свою очередь выразил признательность за участие высокопоставленной делегации от Азербайджана в открытии.

Стороны обсудили экономические проекты, включенные в повестку двусторонних отношений.

Х.Роухани выразил удовлетворение развитием имеющихся связей между Ираном и Азербайджаном.

Министр Э. Мамедъяров передал президенту Ирана письмо Президента Азербайджана с приглашением участвовать в саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, которое состоится в нашей стране 25-26 октября этого года. Президент Хасан Роухани с удовлетворением принял приглашение участвовать в мероприятии.