Парламент Ирана полностью поддерживает развитие отношений с Азербайджаном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, сказал председатель Исламского консультативного совета Ирана Али Лариджани на встрече с министром иностранных дел Азербайджана.

Министр Эльмар Мамедъяров передал искренние приветствия председателя Милли Меджлиса Азербайджана Огтая Асадова председателю Исламского консультативного совета Ирана. Али Лариджани, в свою очередь, выразив благодарность, попросил передать приветствия азербайджанскому коллеге.

На встрече стороны говорили о развитии отношений между двумя странами, в том числе о развитии двусторонних отношений в политической, экономической, культурной и других сферах.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал коллегу о текущих двусторонних экономических проектах, оценил деятельность Межгосударственной совместной комиссии двух стран и отметил, что Межпарламентская группа дружбы способствует развитию отношений между странами.

Али Лариджани заявил, что парламент Ирана полностью поддерживает развитие отношений с Азербайджаном, подчеркнул ускорение реализации проектов между двумя странами, находящихся в настоящее время на стадии реализации.

Эльмар Мамедъяров проинформировал собеседника о текущем состоянии переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и отметил, что Азербайджан является сторонником мира и стабильности в регионе.

Али Лариджани отметил, что Иран поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мирным путем и путем переговоров. Он отметил, что слова, озвученные начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майором Мухаммедом Багири в ходе визита в Азербайджан, являются официальной позицией Ирана. Председатель парламентского совета Ирана подчеркнул, что его страна является сторонником урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Министр Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Иран также встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

В ходе встречи наряду с вопросами повестки дня двусторонних отношений стороны также обсудили вопросы региональной и международной безопасности. Был проведен подробный обмен мнениями о безопасности, сотрудничестве и развитии в регионе.

Министр Эльмар Мамедъяров, рассказывая о двусторонних экономических отношениях, проинформировал собеседника о текущих экономических проектах. Министр проинформировал собеседника о последней ситуации в переговорном процессе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Али Шамхани сказал, что позиция Ирана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта неизменна. Он подчеркнул, что поддерживает урегулирование конфликта путем мирных и дипломатических переговоров на принципах территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджанской Республики.

Стороны также обсудили совместную борьбу против ИГ и других террористических групп, угрожающих безопасности в регионе.