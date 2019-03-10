Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гаралар Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.