ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
10 марта 2019 09:53 168
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гаралар Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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