В Азербайджане должны быть предприняты комплексные меры для предотвращения угроз безопасности как в сфере легальной миграции, так и сфере туризма. Об этом сказал политолог Арзу Нагиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Политолог отметил, что, в целом, в сфере легальной миграции и туризма существует угроза.

"Именно поэтому для предотвращения угроз безопасности в сферах легальной миграции и туризма должны проводиться комплексные меры, и они проводятся. Понятно, что в странах, где требуется виза, это могут осуществлять специальные служебные органы. Для тех граждан иностранных стран же, которые путешествуют в безвизовом режиме, должна быть создана база с необходимой информацией. Потому что события, происходящие в последнее время, показывают, что при организации терактов в ряде стран мира используется линия миграции и туризма. Поэтому для предотвращения этого должны контролироваться оперативные условия, быть предприняты комплексные меры, а также определенные шаги для обеспечения безопасности тех граждан, которые прибывают как с визой, так и без нее. Этот вопрос непосредственно касается как правоохранительных органов, МВД, так и службы миграции", - сказал Арзу Нагиев.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан в последнее время принимает множество международных мероприятий, спортивных соревнований.

"Конечно же, мы - страна, которая готова всегда принять приезжающих с добрыми намерениями. Как вы знаете, в Азербайджане применяется упрощенный визовый режим. Это находится и под контролем руководства страны. Учитывая все вышесказанное, правоохранительные, а также органы специальных служб должны постоянно держать под контролем данный вопрос", - добавил политолог.