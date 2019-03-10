Day.Az со ссылкой на Trend представляет очередной выпуск видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" от 10.03.2019.

Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah посвящен деятельности Президента Ильхама Алиева.

Другие выпуски видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah". можете посмотреть здесь