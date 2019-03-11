В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 марта 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Report в министерстве обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Геннадий Петрика.