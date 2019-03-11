ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении
11 марта 2019 09:58 184
В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 марта 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Report в министерстве обороны.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и Мартин Шустер.
Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Геннадий Петрика.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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