Армянские компании, которые производят газированные напитки, проводят сегодня, 11 марта, акцию протеста у здания Правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на издание "Верелг".

Сообщается, что в руках протестующих плакаты с надписями "Я становлюсь безработным", "Правительство убивает средний бизнес" и другие. Они выступают против увеличения налогового бремени, предусмотренного проектом Налогового кодекса.

Напомним, речь идет об акцизном налоге, который может привести к росту цен на газированные напитки.