В Ереване протестуют производители газировки
11 марта 2019 11:54 204
Армянские компании, которые производят газированные напитки, проводят сегодня, 11 марта, акцию протеста у здания Правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на издание "Верелг".
Сообщается, что в руках протестующих плакаты с надписями "Я становлюсь безработным", "Правительство убивает средний бизнес" и другие. Они выступают против увеличения налогового бремени, предусмотренного проектом Налогового кодекса.
Напомним, речь идет об акцизном налоге, который может привести к росту цен на газированные напитки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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