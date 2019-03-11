В министерстве обороны Азербайджана состоялась ознакомительная встреча в связи с присоединением к системе кодификации НАТО.

Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

На встрече специалисты Агентства поддержки НАТО дали представителям соответствующих государственных структур Азербайджанской Республики подробную информацию о СК НАТО.

На мероприятии, в котором приняли участие представители Минобороны и других соответствующих государственных структур, состоялась презентация системы, обсуждены ее польза, процедура присоединения и другие вопросы.