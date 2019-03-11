Азербайджан присоединился к системе НАТО
11 марта 2019 12:10 606
В министерстве обороны Азербайджана состоялась ознакомительная встреча в связи с присоединением к системе кодификации НАТО.
Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.
На встрече специалисты Агентства поддержки НАТО дали представителям соответствующих государственных структур Азербайджанской Республики подробную информацию о СК НАТО.
На мероприятии, в котором приняли участие представители Минобороны и других соответствующих государственных структур, состоялась презентация системы, обсуждены ее польза, процедура присоединения и другие вопросы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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