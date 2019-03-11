В Азербайджане прошли учебные курсы НАТО
11 марта 2019 12:15 89
В Баку прошли учебные курсы НАТО. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2019 год, мобильная учебная группа Командования объединенными силами Североатлантического альянса в Брунсуме провела учебные курсы на тему "Процесс планирования учений на оперативном уровне в НАТО".
Участники курсов были проинформированы о структуре НАТО, военном партнерстве и учебном процессе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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