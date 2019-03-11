В Баку прошли учебные курсы НАТО. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2019 год, мобильная учебная группа Командования объединенными силами Североатлантического альянса в Брунсуме провела учебные курсы на тему "Процесс планирования учений на оперативном уровне в НАТО".

Участники курсов были проинформированы о структуре НАТО, военном партнерстве и учебном процессе.