Первый замминистра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился с официальным визитом в Софию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Визит состоится по приглашению начальника Генштаба Вооруженных сил Болгарии генерала Андрея Боцева.