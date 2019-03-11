Глава Генштаба ВС Азербайджана отправился на переговоры в Болгарию
11 марта 2019 13:02 300
Первый замминистра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился с официальным визитом в Софию.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Визит состоится по приглашению начальника Генштаба Вооруженных сил Болгарии генерала Андрея Боцева.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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