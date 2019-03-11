11 марта находящаяся с визитом во Французской Республике Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с исполнительным вице-президентом компании Suez Groupe по международному развитию Эриком Гебали.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и компанией Suez Groupe в области окружающей среды, экологии и других сферах, состоялся обмен мнениями о развитии двустронних связей в различных направлениях.